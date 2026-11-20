"Дом трясло, люди кричали": очевидцы рассказали о ночном обстреле в ЛНР Жители Юбилейного в ЛНР рассказали, как пережили ночной обстрел

Москва20 ноя Вести.Жители поселка Юбилейное в ЛНР рассказали корреспонденту ИС "Вести", что происходило в ночь обстрела, которому подвергся населенный пункт по стороны ВСУ.

По словам Валентины Вишневской, взрывы начались после полуночи, дом трясло, люди кричали и выбегали на улицу.

Дом подпрыгивал. Я села вот сюда, к двери, закрыла уши, потому что это было невозможно. Такие были взрывы, и несколько. Дом вообще весь трясло. Люди кричали, выбегали поделилась женщина

Валентина также пыталась помочь соседке, которая не могла выйти из квартиры из-за заклинившей двери. Самостоятельно открыть ее не удалось, поэтому она позвала на помощь мужчин, находившихся внизу.

Во время ночной атаки ВСУ первую помощь пострадавшим начали оказывать соседи, рассказал местный житель Геннадий Ахметшин.

Вышел из дома, думал, людям помочь надо. С соседом вышли. Здесь, на четвертом этаже, горела квартира. Рядом лежал двигатель от беспилотника. Потом подъехали сотрудники МЧС и начали тушить пожар. Я больше тридцати насчитал, и низко так, низко летели. Я ж в ЖЭКе работал, генераторы настраивал, чтобы люди приходили, грелись рассказал мужчина

ВСУ атаковали жилые кварталы поселка Юбилейный в Луганске в ночь на 20 ноября. В одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами, три человека погибли. После массированного удара медицинская помощь понадобилась шести пострадавшим. В больницах остаются двое мужчин и 8-летняя девочка.