После удара ВСУ по Луганску в больницах находятся двое мужчин и ребенок

Стало известно о состоянии пострадавших при массированном ударе ВСУ по Луганску После удара ВСУ по Луганску в больницах находятся двое мужчин и ребенок

Москва20 ноя Вести.После массированного ночного удара ВСУ по поселку Юбилейный в Луганске медицинская помощь была оказана шести пострадавшим, в больницах остаются двое мужчин и 8-летняя девочка. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, передает ИС "Вести"

В медицинских учреждениях ЛНР получили помощь шесть человек – четверо мужчин, одна женщина и один ребенок. В республиканской клинической больнице находятся двое взрослых, это мужчины, один в тяжелом состоянии в реанимации... Ребенок – девочка 8 лет – находится сейчас на лечении в республиканской детской больнице, ей оказана экстренная медицинская помощь сказала глава Минздрава

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