Пострадавшую при ударе ВСУ по Луганску 8-летнюю девочку доставят в Москву

"Массивные повреждения": пострадавшую в Луганске девочку привезут в Москву Пострадавшую при ударе ВСУ по Луганску 8-летнюю девочку доставят в Москву

Москва20 ноя Вести.Восьмилетнюю девочку, пострадавшую при массированном ночном ударе ВСУ по поселку Юбилейный в Луганске, доставят на лечение в Москву. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, передает ИС "Вести".

Сейчас ребенок находится республиканской детской больнице. Ей была оказана экстренная медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Сейчас мы готовим утраченные документы для транспортировки ребенка и медицинскую помощь будут оказывать в Москве… Ребенок получил массивные травматические повреждения таза. Мы обратились за помощью в институт Пирогова сказала глава регионального Минздрава

Противник атаковал жилые кварталы города в ночь на 20 ноября, пятницу. В результате три человека погибли, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело о теракте и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.