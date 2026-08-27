Москва27 авгВести.18-летняя пострадавшая при атаке на автобус Лисичанск — Стаханов находится в стабильном состоянии, приводит ИС "Вести" слова и.о. начальника медицинской части по медицинской работе Руслана Новрузова.
Она получила осколочные множественные непроникающие ранения мягких тканей головы, груди, живота и также осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей, левого бедра, с дефектом мягких тканей. Она госпитализирована в отделение хирургии, состояние ее средней степени тяжести, стабильноеотметил специалист
Украинские боевики атаковали рейсовый автобус на дороге Золотое – Первомайск 26 августа, в среду. В салоне находились 15 человек, 7 из них погибли. Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело о теракте. В ООН случившееся назвали нарушением международного права.