Состояние 18-летней пострадавшей при атаке ВСУ на автобус в ЛНР стабильное

В ЛНР рассказали о состоянии 18-летней пострадавшей при атаке ВСУ на автобус Состояние 18-летней пострадавшей при атаке ВСУ на автобус в ЛНР стабильное

Москва27 авг Вести.18-летняя пострадавшая при атаке на автобус Лисичанск — Стаханов находится в стабильном состоянии, приводит ИС "Вести" слова и.о. начальника медицинской части по медицинской работе Руслана Новрузова.

Она получила осколочные множественные непроникающие ранения мягких тканей головы, груди, живота и также осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей, левого бедра, с дефектом мягких тканей. Она госпитализирована в отделение хирургии, состояние ее средней степени тяжести, стабильное отметил специалист

Украинские боевики атаковали рейсовый автобус на дороге Золотое – Первомайск 26 августа, в среду. В салоне находились 15 человек, 7 из них погибли. Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело о теракте. В ООН случившееся назвали нарушением международного права.