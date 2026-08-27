Пасечник: пострадавшим от удара по автобусу будет оказана вся необходимая помощь

Власти ЛНР окажут помощь пострадавшим в результате удара ВСУ по автобусу Пасечник: пострадавшим от удара по автобусу будет оказана вся необходимая помощь

Москва27 авг Вести.Всем пострадавшим в результате удара ВСУ по автобусу Лисичанск – Стаханов будет оказана финансовая, медицинская и психологическая помощь. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава региона также выразил соболезнования семьям погибших.

Будет оказана помощь всем пострадавшим. От себя лично выражаю слова глубочайшего соболезнования. Будет оказана всем соответствующая помощь психологического плана, медицинского плана, ну и, конечно же, финансовая сообщил он

В результате атаки украинского БПЛА накануне погибли 9 человек, шесть человек, в том числе водитель автобуса, получили ранения.

Впервые, к большому сожалению, впервые вот именно в транспортных средствах такое количество пострадавших, девять человек - это очень много. Люди, которые просто ехали на работу, на рынок, по своим делам, они погибли сказал Пасечник

Он также отметил, что киевский режим в очередной раз "раскрыл свое жестокое, кровавое лицо", целенаправленно атакуя мирное население.