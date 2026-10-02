Пострадавшую при атаке БПЛА 6-летнюю девочку из Воронежа перевезли в Москву

Девочку из Воронежа, пострадавшую при атаке ВСУ, привезли лечить в Москву Пострадавшую при атаке БПЛА 6-летнюю девочку из Воронежа перевезли в Москву

Москва2 окт Вести.Пострадавшая в результате атаки БПЛА на Воронежскую область 6-летняя девочка после операции и стабилизации состояния переведена для дальнейшего лечения в федеральный медицинский центр в Москву, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ 28 сентября пострадали четыре человека: трое детей и женщина.

Девочка после проведения операции и стабилизации состояния была переведена 30 сентября для дальнейшего лечения в федеральный центр говорится в сообщении

В областном Минздраве также сообщили, что пострадавший 4-летний мальчик остается в реанимации в тяжелом состоянии.