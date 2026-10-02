Москва2 октВести.Пострадавшая в результате атаки БПЛА на Воронежскую область 6-летняя девочка после операции и стабилизации состояния переведена для дальнейшего лечения в федеральный медицинский центр в Москву, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ 28 сентября пострадали четыре человека: трое детей и женщина.
Девочка после проведения операции и стабилизации состояния была переведена 30 сентября для дальнейшего лечения в федеральный центрговорится в сообщении
В областном Минздраве также сообщили, что пострадавший 4-летний мальчик остается в реанимации в тяжелом состоянии.