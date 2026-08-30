Девочка, пострадавшая при атаке БПЛА на Ростов, находится в тяжелом состоянии Слюсарь: пострадавшая при атаке БПЛА девочка находится в тяжелом состоянии

Москва30 авг Вести.Девочка, которая пострадала при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область 29 августа, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Навестил сегодня в больнице семью из Ростова, которая пострадала в результате вчерашней вражеской атаки БПЛА. По оценкам врачей, состояние супругов и старшего сына стабильное. Младшей дочке сделали операцию, она в сознании, но состояние тяжелое и нужно будет длительное восстановление сказано в сообщении

Он отметил, что привлечен консилиум врачей из федерального детского центра, где при необходимости примут пострадавшую девочку. Об этом есть соответствующая договоренность с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, добавил Слюсарь.

По его словам, студент 5-го курса медуниверситета оказал раненому ребенку первую помощь, когда это было критически важно, и помог доставить в больницу.

Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область 29 августа. Под ударом оказались Ростов-на-Дону и Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Пострадали семь человек.