Пострадавшая при атаке ВСУ в ЛНР трехлетняя девочка остается в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии трехлетней девочки, пострадавшей при атаке ВСУ в ЛНР Пострадавшая при атаке ВСУ в ЛНР трехлетняя девочка остается в тяжелом состоянии

Москва17 июн Вести.Трехлетняя девочка, получившая ранения в результате атаки украинского БПЛА в Сватово, находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на информацию главного врача Луганской республиканской детской клинической больницы Сергея Манищенкова.

По его словам, ребенок прооперирован, причем дважды – сразу после удара и в условиях стационара.

Девочка в тяжелом состоянии. У нее проникающее ранение живота, желудка, кишечника и печени, и проникающее ранение правого глаза. Она была прооперирована, то есть ургентная помощь ей была оказана на месте. У нас вчера была проведена хирургическая обработка глазика, сегодня была полосная операция: удалены осколки, которые были в брюшной полости, и ревизия брюшной полости проведена приводит агентство слова своего собеседника

ВРажеский дрон атаковал Сватовский муниципальный округ 16 июня, во вторник. Пострадали девочка и ее 35-летняя мама. Женщина также находится под наблюдением медиков.