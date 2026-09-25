Пожарные локализовали пожар в торговом центре Луганска на 27,5 тыс. "квадратов"

В торговом центре Луганска локализован пожар на 27,5 тыс. "квадратов" Пожарные локализовали пожар в торговом центре Луганска на 27,5 тыс. "квадратов"

Москва25 сен Вести.В Луганске локализован крупный пожар в одном из местных торговых центров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.

Возгорание в помещении произошло вечером 24 сентября. Пламенем была охвачена вся территория комплекса – свыше 27 500 квадратных метров.

В Луганске сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговом центре из-за вражеской атаки БПЛА написано в канале министерства

Пожаротушение было осложнено угрозой повторных атак со стороны Украины и тем, что в здании находились строительные и иные горючие материалы.

Ликвидацией пожара занимаются 54 специалиста и 8 единиц техники.