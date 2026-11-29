Москва29 нояВести.При атаке БПЛА по восточной части Луганска и поселку Юбилейное серьезные повреждения получили почти 20 жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает Единый региональный фонд по управлению МКД в ЛНР.
Больше всего пострадал дом в поселке Юбилейное, кв. Шахтерский. В доме частично обрушились конструктивные элементы здания, оказались разрушены вентиляционные оголовки, частично уничтожена рулонная кровля, выбиты стекла.
Работники Луганского филиала отправились к местам ударов сразу, как только это стало возможно, чтобы оказать землякам посильную помощь и снизить тот ущерб, что был нанесен вражескими силамиговорится в заявлении на странице во "ВКонтакте"
В поселке Юбилейное остекление повредилось в 11 многоквартирных домах. В восточной части Луганска стекла выбиты в 7 домах. Также есть повреждения конструктивных элементов здания.
На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий атаки ВСУ. Работники ЕУК собирают мусор и осколки стекол, закрывают тепловой контур.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал в MAX, что в результате атак погибли два человека, еще 18 ранены.