После атаки ВСУ на автобус в ДНР возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после атаки украинских боевиков на автобус в ЛНР После атаки ВСУ на автобус в ДНР возбудили дело о теракте

Москва1 ноя Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на автобус в Луганской Народной Республике, в результате которой от полученных травм погиб мужчина, еще две женщины пострадали. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в канале ведомства в MAX.

31 октября на автодороге в Беловодском муниципальном округе вооруженные украинские формирования атаковали автобус, который развозил работников предприятия после смены.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки сказано в сообщении

В настоящее время СК РФ проводит мероприятия по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и боевиков, причастных к совершению преступления.

Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.