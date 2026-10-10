За сутки 4 мирных жителя ЛНР погибли, 5 пострадали от атак украинских боевиков

За сутки 4 мирных жителя ЛНР погибли, 5 пострадали от атак ВСУ За сутки 4 мирных жителя ЛНР погибли, 5 пострадали от атак украинских боевиков

Москва10 окт Вести.За прошедшие сутки 4 мирных жителя ЛНР погибли, еще 5 получили ранения от атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Старобельском муниципальном округе неонацисты ударили по территории одного из фермерских хозяйств. Эпицентр удара пришелся на комбайн и грузовой автомобиль, от полученных травм погибли двое водителей. Вблизи села Паньковка … вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль местной пекарни. Тяжелые ранения получила работница предприятия, за ее жизнь всю ночь боролись медики, но спасти не удалось написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Антрацитовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль — погиб водитель. В Лисичанске ранены 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. В Кременной и Новоайдаретакже были атакованы грузовые автомобили — пострадали водители транспортных средств; в Славяносербском муниципальном округе ранен 21-летний юноша.

Всего за сутки были атакованы 13 муниципалитетов, повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. Силами ПВО и МОГ уничтожено около 100 вражеских целей.