За сутки 6 жителей ЛНР погибли, еще 20 пострадали в результате атак ВСУ

В ЛНР за сутки от ударов ВСУ погибли 6 человек, еще 20 пострадали За сутки 6 жителей ЛНР погибли, еще 20 пострадали в результате атак ВСУ

Москва3 ноя Вести.За прошедшие сутки 6 мирных жителей ЛНР погибли, еще 20 получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.

[В Новоайдарском муниципальном округе] неонацисты прицельно ударили по легковому автомобилю, в котором ехала молодежь. В результате циничной атаки погибли 14-летний и 16-летний подростки, еще один 18-летний парень ранен. В селе Штормово Новоайдарского муниципального округа противник нанес удар по жилому дому, ранены два человека написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На автодороге Первомайск — Стаханов боевики атаковали легковушку — погибли две сестры (34 и 39 лет). В Кременском муниципальном округе в результате одной атаки на машину ранены три человека; в результате второй — по жилому дому ранена пожилая семейная пара.

В Свердловском муниципальном округе был нанесен прицельный удар по энергетикам, которые выполняли работы на электросетях. В результате террористических действий один работник погиб, трое ранены.

В Славяносербском муниципальном округе вслед за рейсовым автобусом, в котором погиб один человек и 8 пострадали, неонацисты атаковали пассажирскую "Газель", следовавшую по маршруту Луганск — Желтое, пострадал один человек.

Под огнем врага также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Беловодском, Антрацитовском муниципальных округах.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневых групп (МОГ) над территорией республики уничтожено около 60 воздушных целей.