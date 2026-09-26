В ЛНР за сутки погибли четыре мирных жителя, еще пятеро ранены Пасечник сообщил о четырех погибших и пяти пострадавших жителях ЛНР

Москва26 сен Вести.В Луганской Народной Республике за последние 24 часа зафиксировано четыре смертельных исхода в результате атак Украины. Еще пять человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Снова тяжелые сутки для нашей республики: погибли четыре человека, еще пятеро ранены написал он в своем канале

Двое из погибших – семейная пара, которая погибла при ударе ВСУ по их автомобилю. Также скончались водитель молоковоза и пассажирка рейсового автобуса.

Пострадали мама и ее дочь в том же автобусе, а также мужчина с отцом, находившиеся на стоянке автомобилей, и женщина – она была на придомовой территории в момент удара.