Москва26 сенВести.В Луганской Народной Республике за последние 24 часа зафиксировано четыре смертельных исхода в результате атак Украины. Еще пять человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Снова тяжелые сутки для нашей республики: погибли четыре человека, еще пятеро раненынаписал он в своем канале
Двое из погибших – семейная пара, которая погибла при ударе ВСУ по их автомобилю. Также скончались водитель молоковоза и пассажирка рейсового автобуса.
Пострадали мама и ее дочь в том же автобусе, а также мужчина с отцом, находившиеся на стоянке автомобилей, и женщина – она была на придомовой территории в момент удара.