Трое взрослых и 16-летняя девочка погибли при атаке БПЛА в ЛНР

В ЛНР при атаке дронов ВСУ погибли четыре человека, включая 16-летнюю девочку Трое взрослых и 16-летняя девочка погибли при атаке БПЛА в ЛНР

Москва18 сен Вести.Четыре человека, в том числе 16-летняя девочка, погибли при атаке украинских дронов в ЛНР. Об этом сообщает в MAX глава республики Леонид Пасечник.

Ночью вражеские БПЛА атаковали частный дом в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Неонацисты ударили по спящей семье. Под завалами оказались женщина и ее 16-летняя внучка говорится в сообщении

Сотрудники МЧС смогли вытащить женщину, но девочку-подростка спасти не удалось. Поисково-спасательные работы длились около 10 часов.

Другая атака произошла на автодороге Луганск – Новоайдар. Противник нанес прицельный удар по автобусу, из-за чего две пожилые женщины погибли, еще три человека получили ранения.

В Кременной дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче произошла атака БПЛА в районе автовокзала. Пострадал 21-летний парень.