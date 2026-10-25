Москва25 октВести.Следственный комитет России займется расследованием преступлений ВСУ, совершенных на территориях четырех российских регионов, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Брянской, Белгородской и Омской областей, Донецкой Народной Республикиговорится в сообщении
В Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ три человека погибли, шесть ранены.
В Белгородской области во время атаки дрона погиб один человек, пятеро пострадали, среди них - несовершеннолетний.
В результате атаки на Омск пострадали три человека.
В ДНР во время атак ударных БПЛА погиб один человек и пятеро получили ранения.
Следователи СК России займутся установлением лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.