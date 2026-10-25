СК установит причастных к атакам на четыре российских региона

Нападения ВСУ на четыре российских региона расследует СК СК установит причастных к атакам на четыре российских региона

Москва25 окт Вести.Следственный комитет России займется расследованием преступлений ВСУ, совершенных на территориях четырех российских регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Брянской, Белгородской и Омской областей, Донецкой Народной Республики говорится в сообщении

В Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ три человека погибли, шесть ранены.

В Белгородской области во время атаки дрона погиб один человек, пятеро пострадали, среди них - несовершеннолетний.

В результате атаки на Омск пострадали три человека.

В ДНР во время атак ударных БПЛА погиб один человек и пятеро получили ранения.

Следователи СК России займутся установлением лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.