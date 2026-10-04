СК расследует преступления ВСУ на Кубани, в Белгородской и Брянской областях

СК расследует преступления ВСУ на Кубани, где из-за атаки БПЛА пострадали трое СК расследует преступления ВСУ на Кубани, в Белгородской и Брянской областях

Москва4 окт Вести.Следственный комитет РФ расследует преступления украинских боевиков в ряде регионов РФ, включая Краснодарский край, где в результате атаки БПЛА начался пожар на предприятии и пострадали три человека. Об этом сообщается на канале СК в MAX.

Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ говорится в сообщении

Также в публикации речь идет об атаках в Брянской области, где из-за удара дрона ВСУ по микроавтобусу пострадал мирный житель, и в Белгородской области, где человек был ранен при ударе БПЛА.

Отмечается, что сотрудники СК установят личности причастных к преступлениям и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.