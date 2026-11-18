94 дома на Кубани остались без газа из-за атаки

На Кубани увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ 94 дома на Кубани остались без газа из-за атаки

Москва18 ноя Вести.Увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Северский район Краснодарского края. Также многоквартирные дома остались без газа. Подробности в MAX сообщает региональный оперштаб.

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Северский район увеличилось до 9 человек. Одного человека госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь говорится в сообщении

Фрагменты беспилотников, упавшие во дворах и на улицах, повредили частные дома. Пострадали коммерческие здания – окна, кровли, навесы.

По предварительной информации, в пгт. Ильском обломки БПЛА обнаружили по 7 адресам, в пгт. Афипском – по 21 адресу – в большинстве случаев на территории частных домовладений уточнили в оперштабе

В 94 многоквартирных домах из-за повреждения газопровода отсутствует газ. Аварийные службы работают на месте.

Также фрагменты БПЛА найдены в пригороде Краснодара. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.