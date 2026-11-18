Москва18 нояВести.Увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Северский район Краснодарского края. Также многоквартирные дома остались без газа. Подробности в MAX сообщает региональный оперштаб.
Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Северский район увеличилось до 9 человек. Одного человека госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную медицинскую помощьговорится в сообщении
Фрагменты беспилотников, упавшие во дворах и на улицах, повредили частные дома. Пострадали коммерческие здания – окна, кровли, навесы.
По предварительной информации, в пгт. Ильском обломки БПЛА обнаружили по 7 адресам, в пгт. Афипском – по 21 адресу – в большинстве случаев на территории частных домовладенийуточнили в оперштабе
В 94 многоквартирных домах из-за повреждения газопровода отсутствует газ. Аварийные службы работают на месте.
Также фрагменты БПЛА найдены в пригороде Краснодара. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.