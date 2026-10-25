Москва25 октВести.Остекление нескольких многоквартирных жилых домов пострадало при ударе ВСУ по промзоне в Ельце. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин.
В нескольких многоэтажных домах повреждено остекление. Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирахнаписал глава администрации
Также серьезно пострадало здание колледжа. В нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля.
Елец повергся удару со стороны ВСУ днем 25 октября – атака пришлась на промышленную зону города. В результате погиб один человек, еще один ранен.