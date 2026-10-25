В Ельце после удара ВСУ повреждено остекление жилых домов

Власти Ельца сообщили о повреждении остекления жилых домов после удара ВСУ В Ельце после удара ВСУ повреждено остекление жилых домов

Москва25 окт Вести.Остекление нескольких многоквартирных жилых домов пострадало при ударе ВСУ по промзоне в Ельце. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

В нескольких многоэтажных домах повреждено остекление. Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирах написал глава администрации

Также серьезно пострадало здание колледжа. В нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля.

Елец повергся удару со стороны ВСУ днем 25 октября – атака пришлась на промышленную зону города. В результате погиб один человек, еще один ранен.