Остекление жилых домов и автомобили повреждены при ракетной ВСУ на Орел

В Орле при ракетной атаке ВСУ повреждены остекление жилых домов и автомобили Остекление жилых домов и автомобили повреждены при ракетной ВСУ на Орел

Москва24 окт Вести.В Орле в результате ракетной атаки вооруженных формирований Украины, кроме предприятия, повреждены также остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили. Об этом сообщил глава города Юрий Парахин.

Пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные автомобили отметил мэр в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация находится под контролем городских властей

По его словам, на месте ЧП работают оперативные службы. Сотрудники администрации в ближайшее время приступят к поквартирному обходу, чтобы зафиксировать все повреждения.

Ранее, 23 октября, губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал, что ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Советском районе областного центра. Восемь человек обратились за помощью к медикам, у большинства диагностированы осколочные ранения.