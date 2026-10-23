Москва23 октВести.Прокуратура Орловской области координирует работу на месте ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Как уточняется, надзорное ведомство контролирует совместную работу всех служб для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий удара.
На место выезжал прокурор области Алексей Тимошин. Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации помощи гражданам, координируется работа по ликвидации последствийотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Ранее сообщалось, что 23 октября в результате ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла пострадали 8 человек, большинство из которых получили легкие травмы. Кроме того, зафиксирован ущерб жилому сектору. Выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены автомобили.
Отмечается, что в регионе запущена горячая линия для приема обращений по вопросам нанесенного ущерба.