Прокуратура координирует работу на месте ракетного удара по предприятию в Орле

Прокуратура координирует ликвидацию последствий ракетного удара в Орле Прокуратура координирует работу на месте ракетного удара по предприятию в Орле

Москва23 окт Вести.Прокуратура Орловской области координирует работу на месте ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как уточняется, надзорное ведомство контролирует совместную работу всех служб для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий удара.

На место выезжал прокурор области Алексей Тимошин. Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации помощи гражданам, координируется работа по ликвидации последствий отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что 23 октября в результате ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла пострадали 8 человек, большинство из которых получили легкие травмы. Кроме того, зафиксирован ущерб жилому сектору. Выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены автомобили.

Отмечается, что в регионе запущена горячая линия для приема обращений по вопросам нанесенного ущерба.