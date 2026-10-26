Клычков: семьи погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на завод получат

Семьи погибших и пострадавших при атаке ВСУ на завод в Орле получат выплаты Клычков: семьи погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на завод получат

Москва26 окт Вести.Семьи погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Орле получат денежную компенсацию.

Такое постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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23 октября во время ракетного удара по Орлу на предприятии в Советском районе находилось около 200 человек.

Ранее Клычков сообщил, что в ходе разбора завалов после вражеской атаки в центре Орла обнаружено тело четвертого погибшего сотрудника завода. Остается неизвестным местонахождение еще одного сотрудника.

В настоящий момент в областной больнице проходят лечение 7 человек.

Работа экстренных служб продолжается, также работает горячая линия по повреждениям.