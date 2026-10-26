Москва26 октВести.Семьи погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Орле получат денежную компенсацию.
Такое постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Понятно, что никакими деньгами погибших не вернешь … Дал поручение с каждой семьей отработатьсказал глава региона в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте"
23 октября во время ракетного удара по Орлу на предприятии в Советском районе находилось около 200 человек.
Ранее Клычков сообщил, что в ходе разбора завалов после вражеской атаки в центре Орла обнаружено тело четвертого погибшего сотрудника завода. Остается неизвестным местонахождение еще одного сотрудника.
В настоящий момент в областной больнице проходят лечение 7 человек.
Работа экстренных служб продолжается, также работает горячая линия по повреждениям.