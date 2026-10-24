Москва24 окт Вести.Фотографии фрагментов ракет, которые 23 октября атаковали предприятие в Орле, опубликовал в мессенджере МАХ губернатор региона Андрей Клычков.

В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО говорится в сообщении

В публикации губернатора представлено пять снимков с обломками ракет. На них хорошо видны надписи на английском языке и серийные номера.

Губернатор также сообщил, что в городе после ракетного удара продолжается работа экстренных служб. Сотрудники администрации обходят квартиры, в которых есть повреждения, для уточнения дальнейших компенсаций. Глава города пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.