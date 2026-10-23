Клычков опроверг информацию о химических выбросах в Орле после атаки ВСУ

Клычков назвал фейком информацию о химических выбросах после атаки ВСУ на Орел Клычков опроверг информацию о химических выбросах в Орле после атаки ВСУ

Москва23 окт Вести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг появившуюся информацию о выбросах химических веществ в результате атаки ВСУ на промышленное предприятие в Орле.

Он отметил, что побывал непосредственно на месте происшествия.

Смотрю, начинают нагнетать или из-за рубежа начинают вбрасывать про химические эффекты, все это ерунда полная. Мы все вместе с силовиками на объекте были, прямо непосредственно на самом объекте сказал Клычков

Он призвал жителей руководствоваться только официальной информацией.

Ракетный удар по Орлу был нанесен днем 23 октября, возник пожар на промышленном объекте в Советском районе, он уже ликвидирован. В результате произошедшего восемь человек получили незначительные травмы.