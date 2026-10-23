Москва23 октВести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг появившуюся информацию о выбросах химических веществ в результате атаки ВСУ на промышленное предприятие в Орле.
Он отметил, что побывал непосредственно на месте происшествия.
Смотрю, начинают нагнетать или из-за рубежа начинают вбрасывать про химические эффекты, все это ерунда полная. Мы все вместе с силовиками на объекте были, прямо непосредственно на самом объектесказал Клычков
Он призвал жителей руководствоваться только официальной информацией.
Ракетный удар по Орлу был нанесен днем 23 октября, возник пожар на промышленном объекте в Советском районе, он уже ликвидирован. В результате произошедшего восемь человек получили незначительные травмы.