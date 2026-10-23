Клычков: восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Орлу

Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Орел Клычков: восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Орлу

Москва23 окт Вести.При ракетной атаке на Орел днем 23 октября пострадали восемь человек, у большинства осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

На данный момент в медицинские учреждения были направлены или обратились восемь человек. Кому необходимо провести какие-то медицинские мероприятия, операции, были проведены. У большинства незначительные травмы и повреждения, в основном, носят либо осколочный характер, либо повреждения при обрушении конструкций сказал глава региона

Он добавил, что с утра 24 октября начнет работу горячая линия и обход придомовых территорий.