Клычков: семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Орле окажут помощь

Власти помогут семьям погибших при ракетном ударе ВСУ на предприятие в Орле Клычков: семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Орле окажут помощь

Москва24 окт Вести.Семьям погибших и пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле окажут всю необходимую помощь и поддержку. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся Орловская область скорбит вместе с вами… Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Противник атаковал гражданское предприятие в Советском районе города 23 октября, в пятницу. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек, пятеро из них находятся в реанимации. Позже при разборе завалов были обнаружены тела троих погибших.

Удар нанесели ракетами, произведенными странами НАТО. Вероятнее всего, речь идет о британских Storm Shadow.