Семьям погибших при ракетном ударе по заводу в Орле выплатят более 1,5 млн

Более 1,5 млн выплатят семьям погибших при ракетном ударе по заводу в Орле Семьям погибших при ракетном ударе по заводу в Орле выплатят более 1,5 млн

Москва29 окт Вести.Семьям погибших при ракетном ударе по заводу в Советском районе Орла выплатят больше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, передает РИА Новости.

Пострадавшие при ракетном ударе также получат выплаты. Гражданам, получившим легкий вред здоровью, выплатят 313,5 тысяч рублей. Те, кто получил тяжкий или средний вред здоровью получат по 627 тысяч рублей.

Членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, – в размере 1567500 рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи говорится в постановлении

Также выплаты получат граждане, утратившие имущество. По 78375 рублей выплатят частично утратившим имущество первой необходимости. Полностью утратившим имущество первой необходимости выплатят по 156750 рублей.

Трагедия произошла в пятницу, 23 октября. Глава региона Андрей Клычков сообщил о ракетной атаке ВСУ на гражданский завод в Советском районе Орла. Погибли пять человек, еще 19 человек пострадали.