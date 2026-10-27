Москва27 октВести.Под завалами на заводе в Советском районе Орла, по которому 23 октября был нанесен ракетный удар, обнаружено тело пятого погибшего, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Скорбные новости – под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника заводанаписал он в мессенджере MAX
Губернатор уточнил, что этот работник был последним, чье местонахождение оставалось неизвестным.
Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Он сообщил, что лечение в областной больнице проходят еще семь пострадавших.
Семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка. Накануне глава Орловской области подписал постановление о выплате им денежной компенсации.
Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.
Во время ракетного удара по Орлу 23 октября на предприятии в Советском районе находились около 200 человек.