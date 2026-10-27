Число погибших в результате ракетной атаки по Орлу выросло до пяти

Найдено тело пятого погибшего при ракетном ударе по заводу в Орле Число погибших в результате ракетной атаки по Орлу выросло до пяти

Москва27 окт Вести.Под завалами на заводе в Советском районе Орла, по которому 23 октября был нанесен ракетный удар, обнаружено тело пятого погибшего, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Скорбные новости – под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода написал он в мессенджере MAX

Губернатор уточнил, что этот работник был последним, чье местонахождение оставалось неизвестным.

Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он сообщил, что лечение в областной больнице проходят еще семь пострадавших.

Семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка. Накануне глава Орловской области подписал постановление о выплате им денежной компенсации.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

Во время ракетного удара по Орлу 23 октября на предприятии в Советском районе находились около 200 человек.