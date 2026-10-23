Повреждено предприятие в результате ракетной атаки в Орле, есть пострадавшие

В Орле во время ракетной атаки повреждено предприятие, есть пострадавшие Повреждено предприятие в результате ракетной атаки в Орле, есть пострадавшие

Москва23 окт Вести.В результате ракетной атаки в Орле повреждено предприятие. На месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В результате ракетной атаки в Орле повреждено предприятие. На месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Андрей Клычков. говорится в сообщении

Уточняется информация о пострадавших и масштабе повреждений.