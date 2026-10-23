Москва23 окт Вести.В Орле после ракетной атаки, помимо повреждений на предприятии, есть повреждения в городе: нарушено остекление в нескольких жилых домах и повреждено несколько автомобилей. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На месте работают оперативные службы, городские коммунальные учреждения сообщила Андрей Клычков

По словам губернатора, главное сейчас — обеспечить безопасность жителей, оценить масштаб повреждений и как можно быстрее устранить последствия.

Глава региона также призвал доверять только официальной информации.