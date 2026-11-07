Москва7 нояВести.В результате отражения массированной ракетной атаки противника частично пострадали производственные помещения предприятия в Орле, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Андрей Клычков.
В результате отражения массированной ракетной атаки противника частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районенаписал чиновник
На месте происшествия работают экстренные службы, устраняются повреждения, ведется оценка последствий вражеского террористического акта.