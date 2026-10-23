Москва23 октВести.Пожар, возникший на промышленном предприятии в Советском районе Орла после ракетной атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков.
По его словам, проводятся работы по подготовке к разбору завалов.
Доложил начальник Главного Управления МЧС о том, что пожар по сути весь полностью потушен, и проводятся работы по подготовке к разбору завалов и по работе спецслужбсказал глава региона
Также прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, были обследованы близлежащие здания и сооружения.
Ранее губернатор сообщил, что в результате удара пострадали восемь человек.