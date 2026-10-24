Пятеро пострадавших при атаке ВСУ на Орел находятся в реанимации

Стало известно о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Орел Пятеро пострадавших при атаке ВСУ на Орел находятся в реанимации

Москва24 окт Вести.Пятеро пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле находятся в отделении реанимации, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Противник атаковал гражданский объект в Советском районе города 23 октября, в пятницу. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Позже при разборе завалов были обнаружены тела троих погибших.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, удар был нанесен ракетами, произведенными странами НАТО. Работа на месте ЧП продолжается.