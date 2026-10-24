В Орле в результате атаки со стороны Украины погибли три человека

Тела троих погибших нашли под завалами после атаки ВСУ на Орел В Орле в результате атаки со стороны Украины погибли три человека

Москва24 окт Вести.Три человека погибли в результате атаки со стороны Украины на Орел. Их тела нашли при разборе завалов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО. С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек написал глава региона в мессенджере МАХ

На месте находятся представители администрации и сотрудники оперативных служб.