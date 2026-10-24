Москва24 октВести.Три человека погибли в результате атаки со стороны Украины на Орел. Их тела нашли при разборе завалов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО. С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человекнаписал глава региона в мессенджере МАХ
На месте находятся представители администрации и сотрудники оперативных служб.