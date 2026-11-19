Москва19 нояВести.В результате атаки на Саратовскую область погибли три человека, еще один пострадал, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
На территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха... Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Екатериновском районе. Погибло 3 человека, один человек получил раненияговорится в сообщении
Сейчас на место происшествия направлены оперативные службы.
Он добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.