Три человека погибли и один пострадал при атаке на Саратовскую область

При атаке на Саратовскую области погибли три человека Три человека погибли и один пострадал при атаке на Саратовскую область

Москва19 ноя Вести.В результате атаки на Саратовскую область погибли три человека, еще один пострадал, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха... Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Екатериновском районе. Погибло 3 человека, один человек получил ранения говорится в сообщении

Сейчас на место происшествия направлены оперативные службы.

Он добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.