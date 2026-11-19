Бусаргин: при атаке на Саратовскую области погибли три человека, двое пострадали

Бусаргин уточнил число пострадавших при атаке на Саратовскую область Бусаргин: при атаке на Саратовскую области погибли три человека, двое пострадали

Москва19 ноя Вести.По уточненным данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки на регион погибли три человека, ранения получили двое. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Красноармейском районе.

По уточненным данным, информация о погибших относится к Красноармейскому району. Погибло 3 человека, два человека получили ранения сказано в сообщении

Сейчас на территории региона сохраняется угроза атаки с воздуха. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.