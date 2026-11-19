Москва19 нояВести.В Саратовской области прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ на регион 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара в Красноармейском районе погибли три человека, еще двое пострадали. Также на территории муниципалитета были зафиксированы повреждения.
По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшимсказано в сообщении
Кроме того, надзорное ведомство обеспечило взаимодействие с органами власти и правоохранительными органами.