Саратовская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке Саратовская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ

Москва19 ноя Вести.В Саратовской области прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ на регион 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара в Красноармейском районе погибли три человека, еще двое пострадали. Также на территории муниципалитета были зафиксированы повреждения.

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим сказано в сообщении

Кроме того, надзорное ведомство обеспечило взаимодействие с органами власти и правоохранительными органами.