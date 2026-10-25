Москва25 октВести.Количество погибших при ракетном ударе по Орлу увеличилось до четырех, одного человека ищут под завалами. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
По последним данным, пострадали 19 человек, в стационаре проходят лечение семь человек.
В результате разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших, и к сожалению, у нас еще в розыске один человексказал глава региона
Работы по разбору завалов на месте удара продолжаются.
Орел подвергся ракетному удару вечером 23 октября, повреждение получило предприятие в Советском районе города. Накануне стало известно о троих погибших.