Клычков: до четырех увеличилось число погибших при ударе по Орлу

До четырех увеличилось число погибших при атаке на Орел Клычков: до четырех увеличилось число погибших при ударе по Орлу

Москва25 окт Вести.Количество погибших при ракетном ударе по Орлу увеличилось до четырех, одного человека ищут под завалами. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По последним данным, пострадали 19 человек, в стационаре проходят лечение семь человек.

В результате разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших, и к сожалению, у нас еще в розыске один человек сказал глава региона

Работы по разбору завалов на месте удара продолжаются.

Орел подвергся ракетному удару вечером 23 октября, повреждение получило предприятие в Советском районе города. Накануне стало известно о троих погибших.