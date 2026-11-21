Количество погибших в результате удара ВСУ по Луганску выросло до 6 человек

Тела еще троих погибших нашли под завалами после удара ВСУ по Луганску Количество погибших в результате удара ВСУ по Луганску выросло до 6 человек

Москва21 ноя Вести.Тела еще троих погибших обнаружили при разборе завалов после массированного ночного удара ВСУ по Луганску, среди них – девочка-подросток. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов еще трех погибших – 13-летнюю девочку и ее маму, а также пожилую женщину. Всего в результате варварского удара неонацистов по жилым домам поселка погибли шесть человек, среди них мама восьмилетней девочки Полины, которую удалось спасти, и двое ее совершеннолетних братьев рассказал Пасечник в мессенджере MAX

Противник атаковал поселок Юбилейное в ночь на 20 ноября, пятницу. В одном из многоквартирных домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами.

Травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Возбуждено уголовное дело о теракте и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.