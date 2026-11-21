Пострадавшую в Луганске 8-летнюю девочку доставили на лечение в Москву Пострадавшую при ударе ВСУ по Луганску 8-летнюю девочку доставили в Москву

Москва21 ноя Вести.Восьмилетнюю девочку, пострадавшую при массированном ночном ударе ВСУ по поселку Юбилейное в Луганске, доставили на лечение в Центр имени Пирогова в Москву. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

При атаке боевиков ребенок получил массивные травматические повреждения таза, а ее мать и братья погибли. Сразу после случившегося девочке была оказана экстренная медицинская помощь, после чего специалисты связались с федеральным центром.

Профильные ведомства оперативно восстановили документы Полины, и она эвакуирована в Москву. Сейчас маленькая пациентка уже доставлена в Институт имени Н.И. Пирогова и будет проходить дальнейшее лечение там. Благодарю федеральный Минздрав за оперативную реакцию на наше обращение написал руководитель республики в мессенджере МАХ

По последним данным, при ударе со стороны Украины в ночь на 20 ноября, пятницу, погибли 6 человек. Еще столько же пострадали. Тела троих, в том числе 13-летней школьницы, нашли при разборе завалов разрушенного дома.