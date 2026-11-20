Восьмилетняя девочка, пострадавшая в Луганске, потеряла маму и братьев

Пострадавшая при атаке на Луганск девочка потеряла семью Восьмилетняя девочка, пострадавшая в Луганске, потеряла маму и братьев

Москва20 ноя Вести.Восьмилетняя Полина, пострадавшая в результате атаки украинских дронов на Луганск, потеряла членов семьи: ее мать и братья погибли, сообщил корреспондент ИС "Вести".

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк сообщила, что у восьмилетней пострадавшей из-за вражеской атаки погибли мама и братья. Сейчас служба опеки ищет ближайших родственников маленькой Полины. Девочка находится в Республиканской детской клинической больнице рассказал он

Корреспондент также уточнил, что в настоящее время готовятся утраченные документы ребенка для ее транспортировки в Москву в федеральную клинику.

Ранее сообщалось, что девочку, пострадавшую при массированном ночном ударе ВСУ по поселку Юбилейный в Луганске, доставят на лечение в Москву в институт Пирогова. Ребенок получил массивные травматические повреждения таза.

Противник атаковал жилые кварталы города в ночь на 20 ноября, пятницу. В результате три человека погибли, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.