Москва20 нояВести.Восьмилетняя Полина, пострадавшая в результате атаки украинских дронов на Луганск, потеряла членов семьи: ее мать и братья погибли, сообщил корреспондент ИС "Вести".
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк сообщила, что у восьмилетней пострадавшей из-за вражеской атаки погибли мама и братья. Сейчас служба опеки ищет ближайших родственников маленькой Полины. Девочка находится в Республиканской детской клинической больницерассказал он
Корреспондент также уточнил, что в настоящее время готовятся утраченные документы ребенка для ее транспортировки в Москву в федеральную клинику.
Ранее сообщалось, что девочку, пострадавшую при массированном ночном ударе ВСУ по поселку Юбилейный в Луганске, доставят на лечение в Москву в институт Пирогова. Ребенок получил массивные травматические повреждения таза.
Противник атаковал жилые кварталы города в ночь на 20 ноября, пятницу. В результате три человека погибли, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.