Власти Луганска возьмут на себя расходы на погребение погибших при ударе ВСУ

Расходы на погребение погибших при ударе ВСУ по Луганску возьмет на себя город Власти Луганска возьмут на себя расходы на погребение погибших при ударе ВСУ

Москва21 ноя Вести.Власти Луганска возьмут на себя расходы на погребение погибших в результате массированного ночного удара ВСУ по поселку Юбилейное. Об этом сообщил врио главы администрации города Владимир Воронин, передает ИС "Вести".

Вся помощь по захоронению будет оказана на счет города. Администрация будет оказывать максимальную помощь всем тем, кто обратиться за расселением. Проводится работа с населением сказал Воронин

Противник атаковал поселок Юбилейное в ночь на 20 ноября, пятницу. Один двухэтажный жилой дом оказался разрушен, еще несколько получили повреждения.

По последним данным, погибли шесть человек, тела троих, в том числе 13-летней девочки, нашли при разборе завалов.

Пострадали шестеро, среди них – 8-летняя Полина, потерявшая при атаке мать и старших братьев. Ее перевезли на лечение в Москву.

Возбуждено уголовное дело о теракте и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.