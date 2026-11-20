Жителям поселка Юбилейное под Луганском помогут с оформлением компенсаций Жителям Юбилейного под Луганском помогут оформить компенсации за имущество

Москва20 ноя Вести.Помощь в оформлении компенсаций за жилье и имущество, поврежденные в ходе атаки ВСУ на Луганск, окажут жителям поселка Юбилейное в пригороде республиканской столицы, сообщила корреспонденту ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока.

Помощь в оформлении компенсаций за жилье и имущество, поврежденные в ходе атаки ВСУ на Луганск, окажут жителям поселка Юбилейное в пригороде республиканской столицы, сообщила корреспонденту ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока. рассказала омбудсмен

Уточняется также, что при необходимости людям готовы оказать поддержку и предоставить места в пунктах временного размещения.