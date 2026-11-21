Москва21 нояВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с атакой ВСУ по поселку Юбилейное в ЛНР. Об этом она сообщила в своем канале в MAX.
Российский омбудсмен выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате удара украинских боевиков.
Уже готовим обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и будем добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима против мирных гражданнаписала она
Лантратова отметила, что в поселке работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Кроме того, для получения поддержки можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-707-56-67.
20 ноября украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по Юбилейному. В результате атаки обрушились перекрытия жилого многоквартирного дома. Погибли шесть человек, еще шесть получили ранения, в том числе 8-летняя девочка, которая потеряла семью.
Ранее Сорока сообщила, что жителям поселка помогут в оформлении компенсаций за поврежденное жилье и имущество.