Лантратова намерена обратиться в ООН после атаки на Юбилейное в ЛНР

Лантратова потребует от ООН осуждения удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР Лантратова намерена обратиться в ООН после атаки на Юбилейное в ЛНР

Москва21 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с атакой ВСУ по поселку Юбилейное в ЛНР. Об этом она сообщила в своем канале в MAX.

Российский омбудсмен выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате удара украинских боевиков.

Уже готовим обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и будем добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима против мирных граждан написала она

Лантратова отметила, что в поселке работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Кроме того, для получения поддержки можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-707-56-67.

20 ноября украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по Юбилейному. В результате атаки обрушились перекрытия жилого многоквартирного дома. Погибли шесть человек, еще шесть получили ранения, в том числе 8-летняя девочка, которая потеряла семью.

Ранее Сорока сообщила, что жителям поселка помогут в оформлении компенсаций за поврежденное жилье и имущество.