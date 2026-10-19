Москва19 октВести.Генсек ООН Антониу Гутерриш очень обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения из-за участившихся атак Вооруженных сил Украины на российскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерацииотметил он на брифинге ООН
Дюжаррик подчеркнул, что любые атаки на гражданское население и инфраструктуру должны быть прекращены. Он добавил, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники снова атаковали территорию Белгородской области, в результате действий противника один мирный житель погиб и один получил ранения.