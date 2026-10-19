В ООН обеспокоены увеличением числа жертв мирных россиян от ударов ВСУ Гутерриш обеспокоен увеличением числа жертв мирных россиян от атак ВСУ

Москва19 окт Вести.Генсек ООН Антониу Гутерриш очень обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения из-за участившихся атак Вооруженных сил Украины на российскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации отметил он на брифинге ООН

Дюжаррик подчеркнул, что любые атаки на гражданское население и инфраструктуру должны быть прекращены. Он добавил, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники снова атаковали территорию Белгородской области, в результате действий противника один мирный житель погиб и один получил ранения.