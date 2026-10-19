Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненый Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Москва19 окт Вести.Украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области, в результате действий противника один мирный житель погиб и один получил ранения. Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Бехлевка Белгородского округа вчера днем БПЛА атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте… В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атаки беспилотника на МКД пострадала женщина… Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Также под ударами боевиков оказались Шебекинский и Валуйский округа. Повреждены два частных дома и несколько автомобилей.