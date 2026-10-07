В ООН призвали прекратить атаки на мирных жителей после ударов по Подмосковью Гутерриш выразил обеспокоенность массированной атакой ВСУ на Подмосковье

Москва7 окт Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся ударов ВСУ по российской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, обеспокоенность связана в том числе с недавними атаками на Московскую область.

Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак ВСУ по территории РФ, включая недавние атаки на Московскую область. Все нападения на гражданское население и инфраструктуру представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены подчеркнул он

В ночь на 6 октября украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по Московской области. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

В поселке Радумля Солнечногорского округа и в городе Домодедово погибли двое мужчин. По предварительным данным, еще девять мирных жителей пострадали, в том числе ребенок.