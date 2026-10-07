Москва7 октВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся ударов ВСУ по российской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По его словам, обеспокоенность связана в том числе с недавними атаками на Московскую область.
Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак ВСУ по территории РФ, включая недавние атаки на Московскую область. Все нападения на гражданское население и инфраструктуру представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращеныподчеркнул он
В ночь на 6 октября украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по Московской области. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
В поселке Радумля Солнечногорского округа и в городе Домодедово погибли двое мужчин. По предварительным данным, еще девять мирных жителей пострадали, в том числе ребенок.