ООН отреагировала на удары ВСУ по энергообъектам России Гутерриш выразил обеспокоенность атаками ВСУ на российские энергообъекты

Москва3 ноя Вести.Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен информацией о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН отметил, что обеспокоенность вызывают в том числе удары по объектам в Московском регионе.

Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы сказал Дюжаррик

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обвинил Киев в нарушении договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ушаков также выразил мнение, что киевский режим не решился бы на подобные действия без поддержки европейских стран.