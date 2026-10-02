Жители семи пострадавших при атаке на Ульяновск квартир получат по 1 млн рублей

По 1 млн рублей получат жители семи пострадавших квартир при атаке на Ульяновск Жители семи пострадавших при атаке на Ульяновск квартир получат по 1 млн рублей

Москва2 окт Вести.Жителями семи наиболее пострадавших квартир при атаке украинских БПЛА на Ульяновск будет выделено по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в MAX.

Он рассказал, что состоялась встреча команды областного правительства, представителей СК РФ и администрации Ульяновска с жителями домов, пострадавших от налета украинских БПЛА 25 сентября.

По словам главы региона, по наиболее пострадавшему дому на улице Розы Люксембург перед строителями поставлена задача полностью восстановить квартиры: перекрытия этажей и стены.

Семь семей, чьи квартиры полностью или значительно разрушены, получат индивидуальную помощь из областного бюджета — по миллиону рублей сообщил губернатор Ульяновской области

По его словам, также дополнительно уже идут выплаты всем пострадавшим. Из городского бюджета на первоочередные нужды каждый получает по 20 тысяч рублей.

Из федерального и областного бюджетов с учетом величины ущерба на каждого члена семьи выплачивается по 156 тысяч рублей при полной потере имущества и по 78 тысяч рублей – при частичной.