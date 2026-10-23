Российский военкор заявил, что по Орлу ударили британскими ракетами Военкор Котенок: по предприятию в Орле ударили британскими Storm Shadow

Москва23 окт Вести.Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что предприятие в Орле атаковали четыре британские ракеты Storm Shadow.

Удар произошел спустя 2 минуты после объявления сигнала тревоги.

Предприятие в Орле атаковали четыре британские ракеты Storm Shadow. Характерная деталь — три взрыва прозвучали один за другим, а после прилета четвертой ракеты — сразу четыре отметил военкор

Котенок отметил, что время удара было выбрано не случайно - люди как раз покидали завод после рабочего дня.

Ранее стало известно, что по Орлу был нанесен удар. По данным губернатора области, восемь человек пострадали, у большинства – осколочные ранения. Каждому оказана необходимая медицинская помощь.